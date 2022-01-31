Polonya'da iki farklı noktada çığ felaketi: 2 ölü - Haberler
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Polonya'da iki farklı noktada çığ felaketi: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polonya'da iki farklı noktada çığ felaketi: 2 ölü

Polonya'daki Tatra Dağları'nda iki farklı noktada meydana gelen çığ felaketinde 3 kayakçıdan 2'si hayatını kaybetti.

Polonya'daki Tatra Dağları'nda iki farklı noktada meydana gelen çığ felaketinde 3 kayakçıdan 2'si hayatını kaybetti.

Karpat Dağları'nın devamı olan Polonya'nın güneyindeki Tatra Dağları'nda dün akşam saatlerinde iki farklı noktada çığ faciası yaşandı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kasprowy Wiech bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde belirlenmiş güzergah dışında kayak yapan 1 kişi çığ altında kalırken, olay yerine gelen Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe'ye bağlı arama-kurtarma ekipleri saatler süren çalışmalarının ardından çığ altında kalan kişiye ulaştı. Kayakçının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Dolina Piec Stawow bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde ise 2 kayakçı çığ altında kaldı. Kayakçılardan 1'i kendi çabalarıyla kar altından çıkmayı başarırken, kurtarma ekipleri diğer kayakçının cansız bedenine ulaştı.

Tatra Milli Parkı'nda (Tatrzanski Park Narodowy) geçtiğimiz cuma günü bölgedeki yoğun kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle "üçüncü derece çığ tehlikesi" alarmı verilmişti. Mevcut hava koşullarının oldukça tehlikeli olduğunu kaydeden yetkililer, turistleri dağlarda yürüyüş veya kayak yapmamaları konusunda uyarmıştı. Bölgede kar kalınlığının ise yer yer 112 santimetreyi bulduğu belirtilmişti. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Arama Kurtarma, Polonya, kar, 3. Sayfa, Haber

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