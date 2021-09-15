Polonya'da iki askeri kamyon kaza yaptı: 16 yaralı - Haberler
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Polonya'da iki askeri kamyon kaza yaptı: 16 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polonya'da iki askeri kamyon kaza yaptı: 16 yaralı

Polonya'da askerleri taşıyan iki kamyonun kaza yapması sonucu yaralanan 16 asker çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Polonya'da askerleri taşıyan iki kamyonun kaza yapması sonucu yaralanan 16 asker çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Polonya'nın güneybatısındaki Lublin kentinde askerleri taşıyan kamyon, önünde seyretmekte olan diğer kamyona çarptı. Droga Meczennikow Majdanka Caddesi üzerinde bu sabah meydana gelen kazada 16 asker yaralandı. Yaralı askerler çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

19. Lubelska Mekanize Tugayı'na bağlı askerlerin Srebrzyszcze'deki poligona atış talimine gittiği, her iki araçta toplam 45 asker bulunduğu öğrenildi. Lublin savcılığı ile jandarma kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. - VARŞOVA

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