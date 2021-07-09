Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

- Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı Polonya'da geçtiğimiz salı günü göle düşen helikopterin düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

- Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

VARŞOVA - Polonya'da geçtiğimiz salı günü göle düşen helikopterin düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Polonya'nın Masurian bölgesinde geçtiğimiz salı günü içinde 2 Ukraynalının da bulunduğu helikopter, Talty Gölü'ne düşmüştü. Pilot dahil toplamda 3 kişiyi taşıyan uçağın göle düşme anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, helikopterin göl etrafında tur attığı ve göle düştüğü anlar net bir şekilde görülürken, kazada yaralananların tedavilerinin hastanede devam ettiği aktarıldı.

Helikopter, pilotun hakimiyeti kaybetmesi sonucu düşmüş, şans eseri kimsenin hayatını kaybetmediği kazada pilot ve kabinde bulunan 2 Ukraynalı yaralanmıştı.

Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
ATM'nin haznesinde 18 bin lira bulan adam, paraya kendisi için isteyen şahıstan arkadaşlarının yardımıyla kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Sertab Erener Levent Yüksel Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Erol Bulut Metin Oktay Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polonya'da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 00:52:22. #1.15#

title