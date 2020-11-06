Polonya'da günlük can kaybında rekor artış
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Polonya'da günlük can kaybında rekor artış

06.11.2020 19:54 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:06
Polonya'da günlük can kaybında rekor artış

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 445 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile Covid-19 bağlı günlük can kayıplarında rekor artış yaşandı.

Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 445 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile Covid-19 bağlı günlük can kayıplarında rekor artış yaşandı.

Korona virüs salgını Avrupa'da etkisini hızla arttırıyor. Polonya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 86 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 493 bin 765'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybetmesi ile günlük can kaybında rekor artış yaşandı. Polonya'da Covid-19'a bağlı can kaybı 7 bin 287'ye yükseldi.

Ekim ayı sonunda Ocid-19'a yakalanan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter-Steinmeier'in kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiği bir mektup gönderdiğini ifade etti. Duda, Steinmeier'in mektubunda Polonya'nın arzu etmesi durumunda Almanya'nın personel ve ekipman tedarik edebileceğini ve Almanya'daki hastanelerin Polonyalı hastaları kabul edebileceğini ifade ettiğini aktardı. Devlet Başkanı Duda, teklif karşısında Steinmeier'e teşekkür ettiğini ve Polonya'nın da Almanya'ya ihtiyaç halinde yardıma hazır olduğunu dile getirdiğini belirtti.

Ülkede artmakta olan Covid-19 vakaları nedeni ile Polonya sağlık sisteminin kapasitesinin sınıra ulaştığını belirten Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Varşova Ulusal Stadyumu'nda oluşturulan sahra hastanesinde incelemelerde bulundu. Morawiecki, ilerleyen günlerde ulusal karantina ilan edebileceklerini ifade etti.

-İHA-

Polonya'da günlük can kaybında rekor artış
Polonya'da günlük can kaybında rekor artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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