Polonya'da günlük 60 ile 140 bin vaka bekleniyor

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede Covid-19'un beşinci dalgasının başladığını ve gelecek ayın ortasında günlük 60 ile 140 bin arası vaka beklediklerini açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, ülkede Covid-19'un beşinci dalgasının başladığını ve gelecek ayın ortasında günlük 60 ile 140 bin arası vaka beklediklerini açıkladı.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısında, ülkede Covid-19'un beşinci dalgasının yavaş yavaş başlamakta olduğunu, çalıştıkları model gereği beşinci dalgada zirvenin gelecek ayın ikinci yarısında görüleceğini ifade etti. Ülkede Omicron mutasyonu vakalarının gün geçtikçe arttığını belirten Niedzielski, uzmanlarla birlikte yaptıkları analizler neticesinde ülkede, gelecek ayın ikinci yarısından itibaren günlük vaka sayılarının 60 bini bulacağını belirtti. En kötü senaryoya göre günlük vaka sayısının 140 bini bulabileceğini kaydeden Niedzielski, beşinci dalgaya hazırlık kapsamında hastanelere yatak ve oksijen tüpü sevkiyatının da sürdüğünü aktardı.

İhtiyaç duyulması halinde ordudan yardım almak için çalışmalarını sürdüren Polonya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre, son 24 saatte ülkede 10 bin 445 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından bu yana 4 milyon 323 bin 483 vaka görüldüğü ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 102 bin 309 olarak kaydedildi.

(Ebru Orhan/İHA)

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