Polonya'da genel seçimleri iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

Polonya'da genel seçimleri iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

Polonya'da pazar günü yapılan genel seçimleri, ilk sonuçlara göre iktidardaki milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) yüzde 45,8 ile kazandı

14.10.2019 09:42
Polonya'da genel seçimleri iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazandı.


Ülkede 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere pazar günü düzenlenen genel seçimi sandık çıkış anketine göre yüzde 45,8 ile PiS birinci bitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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