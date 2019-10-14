Polonya'da genel seçimleri iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi kazandı

14.10.2019 09:42

Polonya'da yapılan genel seçimleri, sandık çıkış anketine göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) kazandı.



Ülkede 460 sandalyeli Meclis (Sejm) ve 100 sandalyeli Senatonun yeni üyelerini belirlemek üzere pazar günü düzenlenen genel seçimi sandık çıkış anketine göre yüzde 45,8 ile PiS birinci bitirdi. Euronews.com'da Görüntüle