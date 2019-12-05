Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü

05.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:30

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Polonya'nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA