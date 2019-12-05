Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü - Haberler

Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü

Polonya'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

05.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:24
Polonya'da gaz patlaması: 4 ölü

'nın kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada yaşanan gaz patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.


Polonya'nın güneyindeki kayak merkezi Szczyrk kasabasında bulunan üç katlı bir binada gaz patlaması sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti. ekiplerinin müdahalesi sonucu yıkılan evin enkazında kalan 3 yetişkin ve 1 çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedi çıkarıldı. 8 kişinin bulunduğu binada yaklaşık 100 itfaiye görevlisinin kayıp 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler