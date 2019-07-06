Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı

Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı

Polonya'nın Bytom şehrinde bir apartmanda meydana gelen patlama sonucunda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Polonya'da gaz patlaması! 3 ölü 4 yaralı

Polonya'nın Bytom şehrinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Polonya'nın güneyinde yer alan Bytom şehrinde bir apartmanda patlama meydana geldi. Katowice Caddesi üzerinde bulunan binada patlama sonrası yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken binadan 3 ceset çıkarıldı. Yangının gaz patlaması sonucu çıktığı belirlenirken binadan 4 kişi de yaralı kurtarıldı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Şiddetli patlama neticesinde etrafta bulunan binaların camları kırılırken, patlama sonrasında sokağın görüntüsü ise adeta savaş alanını andırdı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, arama-kurtarma ekipleri ise binada mahsur kalan kimse olup olmadığını kontrol ediyor.
Kaynak: İHA
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