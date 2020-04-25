Polonya'da futbol ligi 29 Mayıs'ta başlayacak
Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.
25.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:38
Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.
Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.
Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.
Kaynak: AA