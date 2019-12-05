Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp
Polonya'nın güneyindeki Silezya bölgesinde, bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Polonya'nın güneyindeki Silezya bölgesinde, bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Bölge Valisi Jaroslaw Wieczorek, kayak tesisleriyle ünlü Szczyrk kasabasında, 3 katlı bir evde yaşanan gaz patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin, 2'si çocuk 6 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti.
Yıkılan evde 2 kişinin daha arandığını belirten Wieczorek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti.
Yaklaşık 100 kişilik bir ekip, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.