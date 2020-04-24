Polonya'da eğitime verilen ara 24 Mayıs'a kadar uzatıldı Polonya'da korona virüs salgını nedeni ile okullarda eğitime verilen ara 24 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Polonya'da korona virüs salgını nedeni ile okullarda eğitime verilen ara 24 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. 8. sınıflar ve Matura sınavlarının da Haziran ayına ertelendiği bildirildi.

Polonya'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler neticesinde okullarda eğitime verilen ara 24 Mayıs'a kadar uzatıldı. Polonya Milli Eğitim Bakanı Dariusz Piontkowski, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime verilen aranın 24 Mayıs 2020 Pazar gününe kadar uzatıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı, 8.sınıflar sınavı ile Matura sınavlarının da Haziran ayına ertelendiğini aktarırken, 21-23 Nisan tarihinde yapılması planlanan 8. sınıflar sınavı 16-18 Haziran tarihlerinde, 4 Mayıs'ta başlaması planlanan Matura sınavları ise 8 Haziran'da yapılacak. Piontkowski, bu yıl önceki yılların aksine Matura sınavlarında sözlü sınavlara yer verilmeyeceğini söylerken, "Güvenlik gerekçesiyle sınavlar yalnızca yazılı olarak yapılacak, herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için de sıralar her birine tek öğrencinin oturacağı, öğrenciler arasında belirli mesafenin gözetileceği şekilde ayarlanacak" dedi.

Polonya'da hükümet korona virüs ile mücadele kapsamında 12 Mart itibarıyla okullarda eğitime verilmesini kararlaştırırken, bu süre Paskalya Bayramı'ndan önce bir kez daha uzatılmıştı. Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı ülkede bugüne kadar tespit edilen korona virüs vakası sayısının 10 bin 759 olduğunu duyurdu. Bu kişilerden 463'ü hayatını kaybederken, bin 740 kişinin ise iyileştiği bildirildi. - VARŞOVA

Kaynak: İHA