Polonya'da devlet televizyonu Senato'yu basın özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı
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Polonya'da devlet televizyonu Senato'yu basın özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı

Polonya devlet televizyonu, ülkenin Senato'sunu basın özgürlüğüne müdahale ile suçladı. Devlet kanalı ve bazı siyasetçiler arasında polemiğe dönüşen olaylar devlet televizyonu TVP Info'nun bir kameramanının parlamentodan çıkan bir Senato temsilcisine çarpması ile patlak verdi.

15.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:11
Polonya'da devlet televizyonu Senato'yu basın özgürlüğünü kısıtlamakla suçladı

devlet televizyonu, ülkenin Senato'sunu basın özgürlüğüne müdahale ile suçladı. Devlet kanalı ve bazı siyasetçiler arasında polemiğe dönüşen olaylar devlet televizyonu TVP Info'nun bir kameramanının parlamentodan çıkan bir Senato temsilcisine çarpması ile patlak verdi.


Birçok kameraya yansıyan kaza sonrası Senato bu basın mensubunun akreditasyonunu iptal etme sürecini başlattığını duyurdu. TVP Info bu girişimi "gazetecilerin önünü tıkama" olarak değerlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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