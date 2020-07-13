Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Andrzej Duda oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Andrzej Duda oldu

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı.

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Andrzej Duda oldu
13.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:11

Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu tamamlandı. Devlet Seçim Komisyonu'nun (Panstwowa Komisja Wyborcza) bu sabah düzenlediği basın toplantısına göre, Andrzej Duda yüzde 51. 21 oy alırken, rakibi Rafal Trzaskowski ise yüzde 48.79 oy aldı. Duda dün akşam sandık çıkış anketlerinin hemen ardından yaptığı konuşmada zaferini ilan ederken, sandığa giden vatandaşlara teşekkür etti. Resmi sonuçların ise 14 Temmuz Salı günü açıklanması bekleniyor.

Polonya'da ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda kazandı. Yerel saatle 07: 00 ile 21: 00 arasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından açıklanan ilk anket çıkış sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda yüzde 50,4 oy alırken, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 49.6 oy aldığı belirtildi. Söz konusu rakamlar üzerine hükümet üyeleri ile Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) mensuplarının katılımıyla küçük bir kutlama düzenleyen Andrzej Duda burada yaptığı konuşmada zaferini ilan etti. "Yüzde 68,12 katılımın olduğu seçimi kazanmak benim için büyük mutluluk. Sandığa giden herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Böylesi bir katılım demokrasimizin karnesi, demokrasimizin kanıtı" şeklinde konuşan Duda ilk hedefleri arasında Polonya'yı korona virüsün yol açtığı krizden çıkarmak, Polonyalıların krizi en az kayıpla atlamasını sağlamak olduğunu söyledi. Ancak iki aday arasındaki oy farkının çok az olması, oy sayım işleminin halen devam etmesi ve hatta bazı yerlerde halen oy verme işleminin sürmesi dolayısıyla anket firmaları ilk saatlerde yaptıkları açıklamalarda söz konusu sonuçların her iki aday lehine yüzde 2, gece yarısından sonraki açıklamalarda yüzde 1 oranında değişebileceğini belirtti.

Nitekim ilk sonuçların ardından seçmenleriyle bir araya gelen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise sayım işleminin devam ettiğini, kazanacaklarına olan inancının tam olduğunu söyledi. Trzaskowski, "Eminim ki bizleri kimse yenemeyecek, bu seçimler sayesinde toplum olarak uyanmayı başardık, milyonlar bir araya gelerek aramızda bağ kurduk. Kazanacağımızdan eminim, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sizlere söz veriyorum ki yarın bir başka Polonya'ya uyanacağız, yeniden birlik ve beraberliğin olduğu bir Polonya'ya" şeklinde konuştu.

BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Öte yandan gece boyunca oy sayım işleminin devam ettiği ülkede yine sandık çıkış anketlerine göre Duda'nın oyları yüzde 51'e yükselirken, Trzaskowski'nin oyları yüzde 49'a geriledi. İki aday arasındaki oy farkının kıl payı olması ve oy sayım işleminin devam etmesi üzerine Devlet Seçim Komisyonu gece yarısı yaptığı açıklamada 13 Temmuz Pazartesi günü düzenleyeceği tüm basın toplantılarını iptal ettiğini, sayım işlemi tamamıyla bitene kadar sonuçları vermeyeceklerini bildirdi. Ancak sabah saatlerinde Devlet Seçim Komisyonu, oy sayım işleminin yüzde 99,97 oranında tamamlandığını belirterek Türkiye saatiyle 09: 00'da basın toplantısı düzenledi. Komisyon Başkanı Sylwester Marciniak toplantıda yaptığı açıklamada seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yüzde 51,21, Rafal Trzaskowski'nin ise yüzde 48,79 oranında oy aldıklarını açıkladı. Yurtdışındaki 10 bölgeden henüz sonuçların gelmediğini ifade eden Marciniak, "Şimdiye kadar oyların yüzde 99,97'si elimize ulaştı. Geri kalan oyların tam olarak ne zaman geleceğini söylememiz şimdilik mümkün değil. Ancak söz konusu oyların şu an elimizde bulunan sonuçlara anlamlı bir etkisi olmayacaktır" şeklinde konuştu.

İki aday arasındaki yarış ülkedeki siyasi dengeler için de büyük önem taşımaktaydı. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ilk turda 43.5 oranında oy alırken, Yurttaş Platformu'nun (Koalicja Obywatelska) adayı Rafal Trzaskowski ise yüzde 30.46 oranında oy almıştı. Ancak ilk turda yüzde 13.3 oranında oy alan bağımsız aday, gazeteci Szymon Holownia, sol partilerin adayı 2.22 oranında oy alan Robert Biedron ve 2,36 oranında oy alan Polonya Halk Cephesi'nin (PSL) adayı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz'in de Duda karşısında Trzaskowski'yi destekleyeceklerini açıklamalarıyla söz konusu iki aday arasındaki fark minimal düzeye inmişti. Nitekim anketlerde iki isim arasındaki farkı yüzde 0,5 ile 1,5 olarak çıkarken, iki adayın da zaferi göğüsleme şansının yüksek olduğu belirtilmişti. Cumhurbaşkanlığı koltuğu için verilen kıyasıya mücadele yaklaşık 5 yıldır oldukça kutuplaşmış Polonya toplumu için olduğu kadar, ülkedeki mevcut siyasal iktidar için de büyük önem taşımakta. 5 yıl önce PiS'in adayı olarak Cumhurbaşkanı seçilen Andrzej Duda toplumun milliyetçi, muhafazakar duygularına hitap ederken, demeçleriyle bir çok kez AB kurumlarıyla karşı karşıya gelmişti. Seçim kampanyası boyunca Hristiyanlık değerlerini, aile kavramını öne çıkaran Andrzej Duda, LGBT bireylerini insan değil, ideoloji olarak nitelemişti. Diğer aday Rafal Trzaskowski ise seçmenlere her din, dil, ırk ve cinsel yönelimden insana açık bir Polonya vaad ederken, son yıllarda özellikle yargı alanında yapılan reformlar nedeniyle ülkesiyle AB kurumları arasında oluşan çatlağı gidereceğini dile getirmişti.

Öte yandan bazı kesimler Andrzej Duda'nın esasında PiS Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski tarafından yönetildiğini ileri sürerken, Duda'nın görev süresi boyunca parlamentoda çoğunlukta bulunan PiS tarafından çıkarılan yasaların neredeyse tamamını onaylaması ise çoğu kez yine bu kesimlerce onun iktidar partisinin noteri olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Seçimlerde Duda'nın olası galibiyeti geçtiğimiz sonbaharda art arda ikinci kez iktidara gelen PiS hükümetinin icraatlarının devamı anlamına gelecekken, Trzaskowski'nin olası zaferi ise cumhurbaşkanının parlamentodan gelen yasaları tümüyle veto etme yetkisi nedeniyle PiS hükümetinin icraatlarının sonunu getireceği şeklinde yorumlanmıştı.

SEÇİMLERE KORONA VİRÜS ERTELEMESİ

İlk turu 10 Mayıs'ta yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimleri korona virüs salgını nedeniyle 28 Haziran'a ertelenmişti. Bu süreçte parlamento, salgın nedeniyle sandığa gitmeye çekinen vatandaşların mektupla oy kullanabilmeleri için yasa çıkarmıştı. 30 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yüzde 62.9 oranında katılımın olduğu seçimlerin ilk turunda vatandaşlar mektup ve geleneksel yolla oy kullanmış, görevliler de maske ve eldiven takarak sandık başında görev yapmıştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak Spor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi Magazin
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan...
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 3. Sayfa
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi Magazin
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 3. Sayfa
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir Dünya
Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
Türkiye'deki bir e-ticaret sitesinde çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması kafaları karıştırdı
Türkiye'deki bir e-ticaret sitesinde çocuk kıyafetlerinin fahiş fiyatlara satılması kafaları karıştırdı
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Oyuncu Aishwarya Rai ve 8 yaşındaki kızı koronavirüse yakalandı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Muhalefetin itirazı üzerine sosyal medya düzenlemesinden bazı maddeler çıkarıldı! Metin yeniden Erdoğan'ın önünde
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men cezasını kaldırdı
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Gram altın 399 lira seviyelerinde
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Cahit Özkan Murat Kurum Hüseyin Filiz Bekir Pakdemirli
Magazin Sıla Ece Erken Kemal Sunal Aybüke Pusat
Spor İrfan Buz Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Ali Palabıyık
Daha Fazla Çocuk Temmuz Ayasofya Sivasspor
Şu an buradasınız: Polonya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi Andrzej Duda oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 11:49:47. #1.14#
title