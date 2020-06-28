Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı
28.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 23:35

Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci turu 12 Temmuz tarihinde yapılacak.

Polonya'da bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandığa gidilmişti. 11 adayın yarıştığı seçimlerde ilk turda kazanan çıkmaması nedeni ile seçimler ikinci tura kaldı. Seçimlerin ikinci turu 12 Temmuz tarihinde yapılacak. Ülkede 30 milyon kayıtlı seçmen bulunurken, seçime katılım oranı ise yüzde 62,9 oldu.

Birinci turun sonuçlarına göre Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda oyların yüzde 41,8'ini alırken, ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu'nun (Koalicja Obywatelska) adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowki ise yüzde 30,4 oranında oy aldı. Bağımsız aday gazeteci Szymon Holownia oyların yüzde 13,3'ünü, aşırı sağın adayı Krzysztof Bosak oyların yüzde 7,4'ünü, sol partiler SLD, Razem, Wiosna'nın adayı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Robert Biedron ise oyların sadece yüzde 2,9'unu aldı.

Duda, yaptığı açıklamada sandığa giden vatandaşlara teşekkür ederek, kendisine verilen destekten ötürü minnettar olduğunu dile getirdi. Duda, ilk turu büyük bir farkla kazandığını, en yakın rakibi karşısında büyük üstünlük elde ettiğini açıkladı.

Trzaskowski ise, seçmenlerle yaptığı küçük çaplı kutlamada toplumun yüzde 58'inin değişim istediğini, kendisinin de bu değişimin adayı olacağını vurguladı.

Polonya'da seçim yasasına göre ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmek için adaylardan birinin oyların yüzde 50'den fazlasını alması gerekiyor. İkinci tura kalan seçimlerde ise cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak için oyların salt çoğunluğunu almak yetiyor. Anayasaya göre ilk turu 10 Mayıs tarihinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçimleri, korona virüs salgını nedeni ile bugüne ertelenmişti. Bu süreçte parlamento salgın nedeniyle sandığa gitmeye çekinen vatandaşların mektupla oy kullanabilmeleri için yasa çıkarmıştı. Bugünkü seçimlerde vatandaşlar mektup ve geleneksel yolla oylarını kullanırken, görevliler de maske ve eldiven takarak sandık başında görev yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu Haber
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Haber
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Haber
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı Haber
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Sheffield United'ı 2-1 yenen Arsenal, Federasyon Kupası'nda yarı finale yükseldi
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
20 yaşındaki genç, 16 yaşındaki kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle dövmüş
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi öldü, 1356 yeni vaka tespit edildi
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Medipol Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Pakistan, Keşmir'de Hindistan'a ait İHA'yı düşürdü
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular?
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
Beşiktaş, Altınordu'dan Kerim Alıcı'nın transferine son noktayı koyacak
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
3 yıldır kanser tedavisi gören genç, merdivenden düşerek hayatını kaybetti
Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye 'kızmayın' çağrısı
Sınavdan çıkan çocuklarına sarılan velilerden valiye "kızmayın" çağrısı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tunç Soyer Donald Trump Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Dilan Çiçek Deniz Zehra Çilingiroğlu
Spor Caner Erkin Fatih Terim Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Muğla Yangın Hindistan Başakşehir
Şu an buradasınız: Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 23:36:37. #1.15#
title