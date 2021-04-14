Polonya'da Covid-19 önlemlerine karşı oyuncaklı protesto
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Polonya'da Covid-19 önlemlerine karşı oyuncaklı protesto

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Polonya'da Covid-19 önlemlerine karşı oyuncaklı protesto

Polonya'da bir pizzacıda korona virüs önlemleri nedeniyle restoranların kapalı olması pelüş hayvanlar müşteri gibi ağırlanarak protesto edildi.

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Polonya'da bir pizzacıda korona virüs önlemleri nedeniyle restoranların kapalı olması pelüş hayvanlar müşteri gibi ağırlanarak protesto edildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Avrupa ülkelerinde sert önlemler alınıyor. Söz konusu önlemler kapsamında restoranların kapalı olduğu ülkelerden Polonya'da bulunan bir pizzacıda salgına yönelik önlemler, pelüş oyuncakların müşteri gibi ağırlanması ile protesto edildi. Ülkenin başkenti Varşova'da bulunan bir pizzacıda, çeşitli pelüş hayvanlar masalara yerleştirilerek, masalara yiyecek ve içecek servisi yapıldı.

Son 24 saatte 803 kişi Covid-19'dan hayatını kaybetti

Polonya'da son 24 saatte 21 bin 283 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 621 bin 116'ya ulaştı. Son 24 saatte salgın nedeniyle 803 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 59 bin 930 oldu. Ülke genelinde korona virüse karşı kısıtlamalar 25 Nisan Pazar gününe kadar uzatıldı.

Ülkede ilk ulusal karantina 13 Mart 2020'de ilan edilmiş, temel ihtiyaç maddesi satan yerler dışında tüm işyerleri kapatılmıştı. Yaz aylarında alınan önlemlerde gevşemeye gidilirken, ikinci dalganın başladığı Kasım ayında önlemler yeniden sıkılaştırılmış ve 28 Aralık'ta ikinci kez ulusal karantina başlamıştı. Şubat ayında önlemlerde kısmi gevşemeye gidilen ülkede, üçüncü dalganın yükselişe geçmesi nedeniyle 20 Mart'ta üçüncü kez ulusal karantina ilan edilmişti. - VARŞOVA

Polonya'da Covid-19 önlemlerine karşı oyuncaklı protesto
Polonya'da Covid-19 önlemlerine karşı oyuncaklı protesto
Polonya'da Covid-19 önlemlerine karşı oyuncaklı protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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