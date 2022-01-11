Polonya'da Covid-19 nedeniyle can kayıpları 100 bini geride bıraktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polonya'da Covid-19 nedeniyle can kayıpları 100 bini geride bıraktı

Polonya'da Covid-19 nedeniyle can kayıpları 100 bini geride bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geride bıraktı.

Polonya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini geride bıraktı.

Covid-19'un tüm dünyada hızla yayılmasının ardından birçok ülke sıkı tedbirler alarak kısıtlamalarını sıkılaştırdı. Nüfusunun yüzde 55,8'i aşılı olan Polonya'da bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100 bini geçtiği açıklandı. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 493 olarak kaydedildiğini ve böylece ülkede toplam can kaybının 100 binin üzerine çıktığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun aşısız kişiler olduğunu aktaran yetkililer, can kayıplarının yaklaşık 24 bininin geçtiğimiz Ekim ayında kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

(İHA)

Afgan anne eşinden kalan borcu ödeyemezse küçük kızı elinden alınacak

Afgan anne eşinden kalan borcu ödeyemezse küçük kızı elinden alınacak

 Son Dakika! '20 Aralık sonrası vaka sayılarında ciddi artış var' diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı

Son Dakika! "20 Aralık sonrası vaka sayılarında ciddi artış var" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aşı ölüm oranını azalttı

 Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili sıraladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title