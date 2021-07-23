Polonya'da Covid-19 aşısına ilgi azalıyor
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Polonya'da Covid-19 aşısına ilgi azalıyor

Polonya'da Covid-19 aşısına ilgi azalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, şimdiye kadar nüfusun ancak yüzde 56'sının birinci doz aşı olduğunu ya da birinci dozu olmak için kayıt yaptırdığını söyledi.

Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, şimdiye kadar nüfusun ancak yüzde 56'sının birinci doz aşı olduğunu ya da birinci dozu olmak için kayıt yaptırdığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşılamalar çeşitli ülkelerde devam ederken, Polonya'da Covid-19 aşısına ilgi azalıyor. Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ile birlikte düzenlediği basın toplantısında ülke genelinde Covid-19 aşısına olan ilginin gittikçe azaldığını söyledi. Polonya'da bugüne kadar iki doz korona virüs aşısı ve tek doz Johnson&Johnson aşısı ile aşılananların sayısının 16 milyon 759 bin 941 olduğunu aktaran Dworczyk, söz konusu rakamın kendileri için tatmin edici olmadığını belirtti. Bugün itibarıyla yetişkin nüfusunun yüzde 56'sının aşılandığını ifade eden Dworczyk, "Maalesef aşı olmak için kayıt yaptıranların sayısında sürekli düşüş gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski ise zamanın acımasız şekilde ilerlediğini, tüm analizlerin 4'üncü dalganın hızını arttıracağını gösterdiğini söyledi. Niedzielski, "Vaka sayısının düştüğü konforlu duruma nazaran şu anda bir dönüm noktasındayız. Son 1 ya da 2 haftadan bu yana vaka sayılarında yüzde 200'e varan bir artış var" şeklinde konuştu.

Pandeminin başından bu yana 2 milyon 881 bin 948 korona virüs vakası tespit edilen ülkede bugün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 75 bin 235'e ulaştı.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya'da Covid-19 aşısına ilgi azalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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