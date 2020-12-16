Polonya'da bizonlardan trafik dersi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polonya'da bizonlardan trafik dersi

16.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 18:17
Polonya'da bizonlardan trafik dersi

Polonya'nın Narewka kasabasında yolun karşısına geçmek isteyen 3 bizon yolun müsait olduğuna kanaat getirdikten sonra karşıya geçti.

Polonya'nın Narewka kasabasında yolun karşısına geçmek isteyen 3 bizon yolun müsait olduğuna kanaat getirdikten sonra karşıya geçti.

Polonya'nın doğusunda Belarus sınırına yakın Narewka kasabasında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 Avrupa bizonu görenleri şaşkına çevirdi. Yolun karşısına geçmek isteyen 2 bizon önce kaldırımda bekledikten sonra yolun müsait olduğuna kanaat getirerek karşıya geçti. Bizonlar yolun ortasına vardıkları esnada yolun iki yönünde beliren iki araç bizonlara yol verdi.

Arkadaşlarının gerisinde kalan 3'üncü bizon ise yolda bekleyen iki aracı fark ederek, önce sağa sonra sola bakarak araçların hareket etmediğinden emin olduktan sonra koşar adımlarla karşıya geçti. "Bizonlar bile trafik kurallarına uyuyor" dedirten o anlar kadın sürücü tarafından an be an kaydedildi.

Görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlayan Narewka Belediyesi, Narewka sokaklarında Avrupa bizonlarına sık sık rastlandığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bir zamanlar yalnızca ormanlar ve tarlalarda görülmekte olan bu hayvanların artık insanları benimsediğini belirten Belediye, söz konusu bizonların insanlardan korkmak yerine artık insanların davranışlarını taklit ettiklerini belirtti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kurum: 'HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor.
Kurum: "HDP vekili kendince bize çevrecilik, şehircilik dersi veriyor.
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Koronavirüs sürecinde ehil olmayanlar Kuran dersi yapıyor
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Merve Dizdar Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Samet Aybaba Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Fenerbahçe Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'da bizonlardan trafik dersi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 18:23:19. #1.14#
title