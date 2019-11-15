Polonya'da bir binada patlayıcı bulundu, 1 kişi gözaltına alındı

15.11.2019 12:45 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:45

Polonya'da polisin düzenlediği operasyon sırasında 11 katlı bir apartmanda patlayıcı madde bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, operasyon sırasında tedbir için yakındaki bir bina ve okul boşaltıldı.

Olay, Plock şehrinde Kossobudzkiego Caddesi'nde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Polonya televizyonu TVP'de yer alan habere göre, polisin operasyon düzenlediği 11 katlı apartmanın 9'uncu katında patlayıcı madde bulundu. Bunun ardından 11 katlı apartman, yakında bulunan bir bina ve okul boşaltıldı. Toplamda 160 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Polis, bulunan maddeler incelenmek için laboratuvara götürürken, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA