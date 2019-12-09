Polonya'da bir aileden üç kişi öldürüldü
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Polonya'da bir aileden üç kişi öldürüldü

Polonya'nın güneybatısındaki Zabkowice Slaskie kasabasında anne, baba ve 7 yaşındaki çocukları evlerinde öldürüldü.

09.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:54
Polonya'da bir aileden üç kişi öldürüldü

'nın güneybatısındaki Zabkowice Slaskie kasabasında , baba ve 7 yaşındaki çocukları evlerinde öldürüldü.

Polonya Ajansı PAP'nin haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan bölge sözcüsü Ilona Golec, ebeveyn ve 7 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü bilgisini teyit etti ancak olay hakkında detaylı bilgi paylaşamayacağını belirtti.

Polonya basınında, ailenin 18 yaşındaki dördüncü üyesinin, önce hırsızların ailesini katlettiği iddiasıyla polis çağırdığı, polisin sorgulaması sonucunda ise söz konusu gencin bir baltayla ailesini öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine tutuklandığı bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA
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