Polonya'da bakanlık çatısında eylem yapan çevreci aktivistlere gözaltı Polonya'daki yaşlı ormanların daha iyi korunması için Polonya Çevre Bakanlığı binasının çatısında eylem yapan çevreci 15 aktivist gözaltına alındı.

Polonya'daki yaşlı ormanların daha iyi korunması için Polonya Çevre Bakanlığı binasının çatısında eylem yapan çevreci 15 aktivist gözaltına alındı.

Polonya'da uluslararası çevreci sivil toplum kuruluşu olarak bilinen Greenpeace üyesi 15 aktivist, yaşlı ormanların daha iyi korunması için Çevre Bakanlığı binasında eylem yaptı. Sabah saatlerinde bakanlığın çatısına çıkan aktivistler burada yaptıkları açıklamayla ülkedeki yaşlı ormanların gerektiği şekilde korunmadığını belirtti. "Yaşlı ormanlar iklim kriziyle mücadelede en etkili araçları oluşturmaktadır, bu ormanlar kuraklık, sel gibi sonuçlara yol açan iklim krizinin etkilerinin azaltılmasında doğal kalkan görevi görüyor" denilen açıklamada, Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'a söz konusu ormanları gerektiği şekilde korumadığı suçlaması yöneltildi. Bakanın doğanın korunmasıyla ilgilenmediği, Devlet Ormanları Genel Müdürlüğü'ndeki bazı yöneticilerin soygun politikasını hayata geçirdiği ileri sürülen açıklamada, "Çevre Bakanı orman baronlarının iş planlarının uygulayıcısı olmamalı, toplumun ve bilimin sesine kulak verecek bir bakana ihtiyacımız var" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın ardından aktivistlerin bir kısmı çatıda kalırken, 4 aktivist ise bakanlık binasının ön cephesinden halatlar yardımıyla sarkarak döviz açtı. "Yıkıma dur de, şimdi koruma zamanı" yazılı dövizde Çevre Bakanı Wos'un ağaç kesen karikatürüne de yer verildi. Aktivistlerin eylemi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, müzakere polisleri ise aktivistleri eylemlerinden vazgeçirmeye çalıştı. Saatler süren görüşmelerin ardından eylemlerini sonlandıran çatıdaki 11 aktivist gözaltına alınırken, binanın ön cephesinde halatlarla sarkmış vaziyetteki 4 aktivist ise eylemlerini sonlandırmaya yanaşmadı. Bunun üzerine itfaiyeye ait araçlarla 4 aktivistin yanına çıkan polis, bu kişileri zor kullanarak gözaltına aldı. Kamu düzenini bozdukları suçlaması yöneltilen 15 aktivistin Varşova Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı işlemleri sürüyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA