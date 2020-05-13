Polonya'da bakanlığın satın aldığı 1 milyon euro'luk maske standart dışı çıktı
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Polonya'da bakanlığın satın aldığı 1 milyon euro'luk maske standart dışı çıktı

Polonya Sağlık Bakanlığının bir firmadan 4 milyon 860 bin zloti'ye (1 milyon 100 bin euro) satın aldığı 120 bin adet maskenin standartları karşılamadığı ortaya çıktı.

Polonya'da bakanlığın satın aldığı 1 milyon euro'luk maske standart dışı çıktı
13.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:15

Polonya Sağlık Bakanlığının bir firmadan 4 milyon 860 bin zloti'ye (1 milyon 100 bin euro) satın aldığı 120 bin adet maskenin standartları karşılamadığı ortaya çıktı. Firmaya yapılan 'standart maske temini veya para iadesi' çağrısı karşılıksız kalınca bakanlık, firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Polonya Sağlık Bakanlığı, Kaja isimli Polonyalı bir firmadan 120 bin adet maske satın aldı. Firma sahibinin Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ve kardeşi Marcin Szumowski'nin kayak arkadaşı, aynı zamanda kayak hocası olan Lukasz G.'nin eşi olduğu belirtilirken, geçtiğimiz Mart ayı başında kurulan firmanın daha önce hiç medikal malzeme satmadığı belirlendi. Ancak korona virüsün tüm dünyada hızlıca yayılmasının ardından bakanlığa yaptığı maske satışı teklifi kabul edilen Lukasz G., Polonya Sağlık Bakanlığına 120 bin adet maske sattı ve karşılığında 4 milyon 860 bin zloti (yaklaşık 1 milyon 100 bin euro) aldı.

Satış sonrası yapılan incelemelerde söz konusu maskelerin FFP2 standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine bakanlık firmadan standartlara uygun maske temin etmesini ya da parayı iade etmesini istedi. Ancak firma söz konusu isteği yanıtsız bıraktı. Polonya Sağlık Bakanlığı, çağrıların yanıtsız kalması üzerine firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Firma hakkında Yolsuzluk Karşıtı Merkez Büro (CBA) da inceleme başlatırken, Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski ise söz konusu kişiyi sadece kayaktan tanıdığını belirtti. "Kendisini birkaç yıldır tanımaktayım, birkaç kere kendisiyle kayak yaptım. Bakanlıktaki görevlilerin telefonunu kardeşimden almış. Bu yalnızca telefon numarası vermekten ibaret bir yardım" şeklinde konuşan Bakan Szumowski, konunun yargıya intikal ettiğini ifade etti.

AB'NİN GÖNDERDİĞİ MASKELER DE STANDART DIŞI ÇIKTI

Lukasz Szumowski, Başbakan Mateusz Morawiecki ile birlikte bugün gerçekleştirdiği korona virüs önlemlerinin gevşetilmesinin üçüncü aşaması hakkındaki basın toplantısında, Avrupa Birliği'nin kendilerine ilettiği 600 bin maskenin de gereken standartları taşımadığını belirtti. Başbakan Szumowski, "Maskelerin CE sertifikası yoktu, bu nedenden test ettik. Maalesef ki AB'nin satın aldığı maskeler de ne FFP1 ne FFP2 ne de FFP3 normlarından hiçbirini taşımıyor. Bunları sağlıkçıların kullanımına sunamayız. Bugün bu hususta Avrupa Komisyonu'na mektup yollayacağım. Çünkü bu maskeler 16 AB ülkesine gönderildi" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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