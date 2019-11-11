Polonya'da Bağımsızlık Bayramı kutlamalarında on binlerce aşırı sağcı yürüdü

11.11.2019 21:13 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:18

Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasının 101'inci yılında aşırı sağcıların düzenlediği yürüyüşe on binlerce kişi katıldı. Yürüyüşte Avrupa Birliği bayrağı yakılıp ırkçı sloganlar atılırken, solcular da faşizm karşıtı yürüyüş düzenledi.



Polonya'nın başkenti Varşova, ülkenin bağımsızlığını kazanmasının 101. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli kutlamalara ev sahipliği yaptı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen "Bağımsızlık Koşusu"na on binlerçe kişi katılırken, devlet erkanı ise Meçhul Asker Anıtı'nda düzenlenen törene katıldı. Anıta çiçek koyan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yaptığı konuşmada son dönemde oldukça kutuplaşmış olan Polonya halkına birlik çağrısında bulundu. Devlet törenleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın halkın ziyaretine açılması ve akşam saatlerinde düzenlenen konserle devam ederken, başkentteki en kitlesel etkinlik ise aşırı milliyetçilerin düzenlediği "Bağımsızlık Yürüyüşü" oldu. 10.'su düzenlenen yürüyüş öğleden sonra 15.30'da Dmowski Kavşağı'ndan başladı. Varşova Belediyesine göre 47 bin, organizatörlere göre 150 bin kişinin katıldığı yürüyüşe aşırı sağcı Tüm Polonya Gençliği (Mlodziez Wszechpolska), Ulusalcı-Radikal Kamp'ın (Oboz Narodowo-Radykalny) yanı sıra Milliyetçi Hareket (Ruch Narodowy) gibi ulusalcı gruplar da katıldı. "Gençlik, iman, milliyetçilik", "Hedefimiz büyük Polonya", "Vatan hainlerine ölüm", "Lviv, Vilno, beşikten mezara Polonya'nın" pankartları ile yaklaşık 3 kilometre yürüyen grup, sık sık eşcinsellik ve komünizm karşıtı sloganlar attı. Yürüyüş boyunca işaret fişeklerinin atıldığı, meşalelerin yakıldığı gözlenirken, bir grup ise Poniatowski Köprüsü üzerinde Avrupa Birliği bayrağı ve daha çok LGBT üyeleri ve aktivistlerinin kullandığı gökkuşağı bayrağı yaktı. Yürüyüşün ardından stadyuma ulaşan grup, kendilerini "vatansever sanatçılar" olarak adlandıran müzik gruplarının şarkıları eşliğinde Bağımsızlık Bayramı'nı kutladı.



Varşova'daki bir diğer etkinlik ise solcuların düzenlediği faşizm karşıtı yürüyüş oldu. Birlikte Partisi (Razem) lideri Andrzej Zandberg ve feminist liderlerden Barbara Nowacka'nın da katıldığı yürüyüş, "Bizim ve sizin özgürlüğünüz için" sloganıyla gerçekleşti. Unia Lubelska Meydanı'ndan başlayan ve sık sık "Kahrolsun homofobi", "Kahrolsun faşizm", "Faşizm, bir daha asla", "Özgür Polonya", "Farklılıklar ulusu güçlendirir" sloganları atılan yürüyüş, Trzech Krzyzy Meydanı'nda son buldu. - VARŞOVA

Kaynak: İHA