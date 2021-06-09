Polonya'da AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu
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Polonya'da AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu

Polonya'da AstraZeneca aşısının kullanımı durduruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya, aşı tedarikinde düzensizlik ve öngörülemezlik nedeniyle AstaraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.

Polonya, aşı tedarikinde düzensizlik ve öngörülemezlik nedeniyle AstaraZeneca aşısının kullanımını durdurma kararı aldı.

Polonya, kanda pıhtılaşmaya sebep olduğu gerekçesiyle bazı ülkeler tarafından kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısını kullanımını durdurma kararı aldı. Hükümet Stratejik Kaynaklar Ajansı (Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının tedarikinde uzun zamandır gözlemledikleri düzensizlik ve öngörülemezlik nedeniyle söz konusu aşının kullanımını durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Ajans, bu kapsamda ilk doz olarak AstraZeneca aşısını uygulamayı durdurduklarını, ikinci dozu bekleyen kişilere ise söz konusu dozun kendileri için belirlenen tarihlerde yapılacağını bildirdi. Bugüne kadar 974 bin kişinin iki doz Astrazeneca ile aşılandığını, ikinci dozu bekleyen kişi sayısının ise yaklaşık 1 milyon 700 bin olduğunu ifade eden Ajans, stoklarda mevcut tüm AstraZeneca aşılarının ikinci dozu bekleyen kişilere tahsis ettiklerini aktardı.

16 MİLYON DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Polonya, AstarZeneca firmasıyla geçtiğimiz yıl 16 milyon doz aşı alımı için anlaşma yapmıştı. Ancak Başbakanlık Ofisi Başkanı ve Hükümet Aşılama Programı Sorumlusu Michal Dworczyk, 24 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, söz konusu aşının tedarikinde sürecin başından beri sorunlar yaşandıklarını, bazı aşıların hiç gelmediğini, bazılarının ise beklenenden çok daha az sayıda geldiğini ifade etmişti.

Bugüne kadar Polonya'da 22 milyon 737 bin 88 doz aşı yapıldı. Covid-19'a karşı bir doz aşılananların sayısı 14 milyon 845 bin 783, iki doz ya da tek dozluk Johnson & Johnson ile aşılananların sayısı ise 8 milyon 621 bin 29 kişi oldu.

(Ebru Orhan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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