- Polonya'da ağaç hırsızı kunduz aranıyor
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- Polonya'da ağaç hırsızı kunduz aranıyor

- Polonya'da ağaç hırsızı kunduz aranıyor Polonya'da bir oto yıkamacı dükkanına dadanan ağaç hırsızı kunduz aranıyor.

- Polonya'da ağaç hırsızı kunduz aranıyor
28.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:27

- Polonya'da ağaç hırsızı kunduz aranıyor

VARŞOVA - Polonya'da bir oto yıkamacı dükkanına dadanan ağaç hırsızı kunduz aranıyor. Bugüne kadar dükkanının önüne diktiği 10 ağacı kunduza kaptıran oto yıkamacı, çaresizce kunduzun dükkanından ayağını kesmesini bekliyor.

Polonya'nın batısında yer alan Osieczna kasabasında oto yıkama dükkanı olan Michal Jankowski, dükkanına dadanan ağaç hırsızı kunduzu arıyor. Otomatik araç yıkama dükkanının ön cephesine dekorasyon amacıyla küçük ağaçlar diken Jankowski, Nisan ayı başında bir sabah işe geldiğinde ağaçlardan birinin kesilerek götürüldüğünü fark etti. Önce bunun kendini bilmez kişilerin işi olabileceğini düşünen Michal Jankowski iş yerindeki güvenlik kameralarını izlediğinde gözlerine inanamadı. Çünkü ağacı bir insan değil, bir kunduz çalmıştı. Ağacını kunduza kaptıran Jankowski ilerleyen günlerde sabahları işe geldiğinde diğer ağaçlarının da birer birer kaybolduğunu fark etti. Kameraları tekrar kontrol eden dükkan sahibi olayın failinin yine aynı kunduz olduğunu gördü. "Çaldığı ağacın tadı kunduzun çok hoşuna gitmiş olmalı ki ilerleyen günlerde sık sık ziyaretimize geldi. Kamera kayıtlarına göre geceleyin müşterilerin olmadığı saatlerde geliyor. Önce etrafı kolaçan ediyor, sonra ağaçları şöyle bir dolaşıp kurbanını gözüne kestiriyor ve sonra icraata koyuluyor. Ağacı kesip devirmesi 1-2 dakikayı bulmuyor" diyen Jankowski, kunduzun kesim işleminin hemen ardından ağaçla beraber olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

"Kunduz dükkandan ayağını kesince yeni ağaçlar dikeceğim"

Bugüne kadar kunduza 10 ağacı kaptırdığını aktaran Michal Jankowski, hırsız kunduzu arama çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Jankowski, durum biraz sakinleştiğinde, kunduz dükkanından ayağını kestiğinde yitirdiği ağaçların yerine yenisini dikeceğini de sözlerine ekledi.

- Polonya'da ağaç hırsızı kunduz aranıyor

Kaynak: İHA

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