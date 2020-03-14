Polonya'da "Acil salgın durumu" ilan edilmesinin ardından hayat durdu
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Polonya'da "Acil salgın durumu" ilan edilmesinin ardından hayat durdu

Korona virüs salgını dolayısıyla önceki akşam "Acil Salgın Durumu" ilan edilen Polonya'da hayat adeta durma noktasına geldi.

14.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:32
Polonya'da

Korona virüs salgını dolayısıyla önceki akşam "Acil Salgın Durumu" ilan edilen Polonya'da hayat adeta durma noktasına geldi.


Mateusz Morawiecki Başbakanlığındaki Polonya hükümeti virüsün yayılma hızını dikkate alarak dün akşam ülkede "Acil Salgın Durumu" ilan etti ve 15 Mart Pazar günü saat 00.00 itibarıyla ülke sınırlarının tüm yabancılara kapatılacağını duyurdu. Yalnızca Polonya vatandaşları ile Polonya'da oturma izni bulunan yabancıların ülkeye girişine izin verileceği belirtilirken, ülkeye giriş yapacak bu kişilerin istisnasız olarak 14 gün süresince karantinaya alınacağı bildirildi. İlk vakanın 10 gün önce görüldüğü ülkede an itibarıyla Korona virüse enfekte olmuş kişi sayısının 93 olduğu belirtilirken, dün akşam saatlerinde ise korona virüs dolayısıyla ülkede ikinci ölüm gerçekleşti. Hayatını kaybedenlerin 57 yaşında bir kadın ile 73 yaşında bir erkek olduğu belirtilirken, bu kişilerin korona virüsün yanı sıra farklı kronik hastalıkları da olduğu ifade edildi.


Tüm Avrupa'da hız kesmeden yayılan salgın dolayısıyla Polonyalı yetkililer önümüzdeki hafta Korona virüse enfekte olmuş kişi sayısının bine ulaşmasını beklerken, salgını kontrol altına almak için ülkede son derece sert önlemler alındı. Bu kapsamda yurt çapında kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, tiyatrolar, sinemalar, müzeler, kütüphaneler, spor tesisleri, yüzme havuzları, kaplıcalar tamamıyla kapatılırken, konser, spor müsabakaları gibi tüm kitlesel etkinlikler iptal edildi. Vergi daireleri, adliyeler ve diğer tüm devlet kurumlarının oldukça sınırlı kapasitede hizmet verdiği Polonya'da acil durumlar dışında tüm ameliyatlar ertelendi. Ülke çapında 19 adet bulaşıcı hastalıklar hastanesi oluşturulması kararlaştırılırken, dün akşam ilan edilen "Acil Salgın Durumu" ile 15 Mart Pazar günü saat 00: 00 itibarıyla ülkenin sınırlarının tüm yabancılara kapatılacağı bildirildi. Polonya'ya düzenlenecek tüm uluslararası tren ve uçak seferlerinin de askıya alındığı ülkeye yalnızca Polonya vatandaşları ve oturum izni bulunan yabancıların girişine izin verileceği belirtilirken, bu kişilerin tamamının 14 gün boyunca karantinaya alınacağı açıklandı. Bugünden itibaren ülke çapındaki tüm alışveriş merkezlerinde yalnızca gıda satışı yapan dükkanlar, eczaneler ve çamaşırhanelerin açık olması kararlaştırılırken, yine tüm restoran, kafe, bar, eğlence kulübü ve casinoların faaliyetlerine duruma göre 30 güne kadar uzatılmak kaydıyla 14 gün süreliğine ara verildi.


Halk evlere çekildi


Korona virüs salgınının merkezi haline gelen Avrupa'da virüs hızla yayılmaya devam ederken Polonya'da salgın tehlikesi nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Marketlerin bakliyat ve temizlik maddesi reyonlarının boşaldığı ülkede halk evlere çekildi.


Milyonlarca kişinin hayatını derinden etkileyecek söz konusu olağanüstü önlemler ve virüsün yayılma hızı halkta da panik havası oluşturdu. Vatandaşlar marketlerin bakliyat ve temizlik maddesi reyonlarına akın ederken, yetkililerin mal tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak açıklamalarına rağmen halk koli koli ürün stoğu yaptı. Virüsün yayılmaya devam etmesi nedeniyle ülkede çoğu kişi "home office" olarak tabir edilen evden çalışma şekline geçerken, halkın evlerine kapanmasıyla cadde ve sokaklar adeta boşaldı. Korku ve panik havasının hakim olduğu başkent Varşova da diğer kentler gibi adeta hayalet şehre dönüştü. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

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Manşet

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