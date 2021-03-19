Polonya'da 9 tır birbirine girdi
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Polonya'da 9 tır birbirine girdi

19.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:58
Polonya'da 9 tır birbirine girdi

Polonya'da otobanda 9 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken A4 otobanı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Polonya'da otobanda 9 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmazken A4 otobanı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Polonya'da bazı bölgelerde devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye ediyor. Kar yağışının neden olduğu buzlanma sonucu ülkenin güney batısındaki A4 otobanında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Aşağı Silezya (Dolnoslask) bölgesinde Chojnowa kasabası yakınlarında yaşanan kazada 9 tır çarpışırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Çarpmanın etkisiyle tırlardan bazılarının karşı şeride geçerken, A4 otobanı Wroclaw ve Zgorzelec istikametleri olmak üzere çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, yolun birkaç saatliğine kapalı kalacak olması dolayısıyla sürücülere çevre yolları kullanmaları uyarısında bulundu.

(Ebru Orhan/İHA)

Polonya'da 9 tır birbirine girdi
Polonya'da 9 tır birbirine girdi
Polonya'da 9 tır birbirine girdi
Polonya'da 9 tır birbirine girdi
Polonya'da 9 tır birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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