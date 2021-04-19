Polonya'da 82 yaşındaki kadın dolandırıcıların kurbanı oldu
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Polonya'da 82 yaşındaki kadın dolandırıcıların kurbanı oldu

Polonya'da 82 yaşındaki kadın dolandırıcıların kurbanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polonya'da dolandırıcıların kurbanı olan 82 yaşındaki bir kadın, trafik kazası yapan oğluna yardım ettiği düşüncesiyle dolandırıcılara 250 bin zloti değerinde para ve altın ile ağzındaki 5 adet altın dişini verdi.

Polonya'da dolandırıcıların kurbanı olan 82 yaşındaki bir kadın, trafik kazası yapan oğluna yardım ettiği düşüncesiyle dolandırıcılara 250 bin zloti değerinde para ve altın ile ağzındaki 5 adet altın dişini verdi.

Polonya'da 82 yaşındaki yaşlı bir kadın, vatandaşları arayarak kendilerini zor durumdaki bir aile üyesi olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Polonya'nın Lublin kentinde bir dolandırıcı, ev telefonundan aradığı yaşlı kadına kendisini trafik kazası yapmış oğlu olarak tanıttı. Telefonda, "Anne trafik kazası yaptım, acilen paraya ihtiyacım var. Şu anda karakoldayım, kefalet ödemeliyim. Ne kadar paran varsa hazırla" ifadelerini kullanan dolandırıcı, yaşlı kadına karakoldaki polislerle işbirliği yaptığını ve eve gelecek polise hazırlayacağı paraları vermesini istedi.

Tahlisiz kadın, yaşadığı korku ve şokun da etkisiyle dolar ve bir miktar altın ile birlikte toplam 250 bin zloti değerindeki (yaklaşık 55 bin euro) parayı eve gelerek kendini polis olarak tanıtan kişiye teslim etti. Yaşlı kadın ayrıca, tüm parasına ek olarak dolandırıcılara ağzındaki 5 adet altın dişini de verdi.

Yaşlı kadın, birkaç saat sonra oğluna telefon ederek durumun ne olduğunu sormak istedi. Telefonda oğlunun kaza yapmadığını söylemesi üzerine dolandırıcıların kurbanı olduğunu anlayan yaşlı kadın, soluğu Lublin Emniyet Müdürlüğü'nde aldı. Yaşlı kadın tarafından kendilerine verilen eşkal doğrultusunda dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlatan Lublin polisi, vatandaşları kendilerini zor durumda kalmış aile üyeleri yahut savcılık, emniyet, askeri kurumlarda görev yapan kişiler olarak tanıtarak para isteyen şahıslara inanmamaları konusunda bir kez daha uyardı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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