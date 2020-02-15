Polonya'da 20 yıldır görme engelli olan adam bir arabanın çarpmasıyla yeniden görmeye başladı

15.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:02

Polonya'da uzun yıllardır görme engelli olan bir adam, geçirdiği kaza sonrası yeniden görmeye başladı. Doktorlar, hastanın nasıl iyileştiğini henüz kesin olarak açıklayamıyor.



Polonya'nın Gorzow Wielkopolski kentinde yaşayan Janusz Goraj 20 yıl önce alerjik bir reaksiyon sonucu sağ gözünün retinasında hasar oluşarak görme yeteneğini kaybetmişti. Sol gözünden ise sadece şekilleri ve ışığı fark edebiliyordu. Euronews.com'da Görüntüle