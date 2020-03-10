Polonya'da 18 kişide korona virüs teşhis edilirken, Fas'ta da ilk ölüm gerçekleşti Polonya'da 18 kişide korona virüs tespit edilirken, ülke çapında düzenlenecek tüm kitlesel etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

Polonya'da 18 kişide korona virüs tespit edilirken, ülke çapında düzenlenecek tüm kitlesel etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu. Fas'ta da korona virüsünden 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs Polonya'da da etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü ilk olarak Almanya'dan ülkeye seyahat eden bir Polonyalı'da tespit edilen virüsün ardından Korona virüse yakalanan hasta sayısı 18'e yükseldi. Polonyalı yetkililer bu kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğunu, solunum cihazına bağlı tutulduklarını bildirirken, geri kalan hastaların durumunun ise iyi olduğunu ifade etti. Ülkede 467 kişi Korona virüs şüphesiyle hastanede gözetim altında tutulurken, bin 14 kişi ise evde karantina altına alınmış durumda.

Korona virüs Kriz Yönetimi Ekibi ile yaptığı toplantı sonrası açıklama yapan Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise virüsün yayılım hızını dikkate alarak ülkede tüm kitlesel etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu. Morawiecki "Virüsün yayılmasına bağlı olarak ülke çapında bin kişi ve üzerini kapsayan açıkhava etkinlikleri ile 500 kişi ve üzerini kapsayan salon etkinlikleri gibi tüm kitlesel sportif, sanatsal vb. etkinlikleri iptal etme kararı aldık" şeklinde konuştu.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Polonya futbol liginin en üst seviyesi olan Ekstraklasa'da ise tüm maçların ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanması kararlaştırıldı. Ülke çapında Korona virüsün yayılımını önleme konusunda alınan tedbirlere ilave olarak bugün de Polonya'nın tüm kara sınırlarında sağlık görevlilerince ateş ölçümüne başlandı. Buna göre ülkeye kara yoluyla giriş yapan tüm yolcuların ateşi ölçülüp, kendilerine birer form doldurtulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE KORONA ENGELİ

Korona virüs tehdidi cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını da vurdu. 10 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleştirileceği ülkede adaylar, seçmenlerle kitlesel şekilde bir araya geldikleri toplantı ve buluşmaları şimdilik askıya aldı. Cumhurbaşkanı adayları, halk için herhangi bir tehlike arz etmeyecek türde bir seçim kampanyası üzerinde çalışırken, virüsün yayılım hızına göre önümüzdeki günlerde ülkede okulların bir kısmının ya da tamamının tatil edilmesi gündeme gelebilir. Polonya ulusal havayolu şirketi LOT ise Pekin ve Seul'un ardından İtalya'ya gerçekleştirdiği tüm uçuşları askıya aldığını duyurdu.

FAS'TA DA KORONA KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Fas'ta da korona virüsünden 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fas'ta korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Casablanca'da korona virüsüne yakalanan 89 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Fas'ta daha önce yapılan açıklamada, 3 kişide korona virüsü tespit edildiği belirtilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA