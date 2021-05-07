Polonya'da 17 tilkide kuduz vakası görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Polonya'da 17 tilkide kuduz vakası görüldü

Polonya'da 17 tilkide kuduz vakası görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polonya'nın başkenti Varşova ve çevresindeki kentlerde 17 tilkide kuduz vakası tespit edildi.

Polonya'nın başkenti Varşova ve çevresindeki kentlerde 17 tilkide kuduz vakası tespit edildi. Yetkililer, Mayıs ortasından itibaren bölgedeki tüm tilkilere kuduz aşısı yapılmasını kararlaştırdı.

Polonya'nın başkenti Varşova ve çevresindeki kentlerde kuduz vakasına rastlandı. Varşova'nın da idari olarak bağlı olduğu Mazovya Bölgesi Voyvodalığı Başveterineri Pawel Jakubczak yapılan incelemelerde 17 tilkide kuduz virüsü tespit edildiğini açıkladı. Voyvodalık, başkent Varşova'nın Wawer ve Wesola ilçeleriyle birlikte Mazovya idari bölgesi içerisinde yer alan Otwock, Garwolin, Pruszkow, Grodzisk, Wolomin, Legionowo, Nowodwor, Grojec, Bialobrzeska kentlerindeki park ve ormanlarda yaban hayatı süren tüm tilkilerin aşılanmasına karar verdi. Aşılama işlemi 14-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

"Doğada karşılaşacağınız hayvanlardan uzak durun"

Öte yandan, Mazovya Voyvodası Konstanty Radziwill kuduzun tespit edildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlara park ve ormanlarda yürüyüş yaparken karşılaşacakları tilki, domuz, kunduz gibi yabani hayvanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu. Vatandaşlara, yasa kapsamında köpekler için zorunlu olan kuduz aşılarını yaptırmalarını hatırlatan Konstanty Radziwill, kedilere de kuduz aşısı yaptırmalarını salık verdi. Radziwill, vatandaşları söz konusu alanlardaki yürüyüşleri esnasında köpeklerini tasmalarından salmamaları konusunda da uyardı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
ALPARSLAN KUYTUL'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Hakan Sabancı Seren Serengil
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polonya'da 17 tilkide kuduz vakası görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:00:42. #1.14#

title