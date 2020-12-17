Polonya'da 17 Ocak'a kadar ulusal karantina ilan edildi
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Polonya'da 17 Ocak'a kadar ulusal karantina ilan edildi

17.12.2020 19:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:02
Polonya'da 17 Ocak'a kadar ulusal karantina ilan edildi

Polonya'da ilan edilen ulusal karantina kapsamında oteller, kayak merkezleri, kreşler, alışveriş merkezleri dahil pek çok müessese 17 Ocak'a kadar kapatılırken, yılbaşı gecesi için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Polonya'da ilan edilen ulusal karantina kapsamında oteller, kayak merkezleri, kreşler, alışveriş merkezleri dahil pek çok müessese 17 Ocak'a kadar kapatılırken, yılbaşı gecesi için sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yeni tip korona virüsle mücadele eden Polonya'da ulusal karantina ilan edildi. Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Başbakanlık Covid-19 Danışmanı Andrzej Horban ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 28 Aralık tarihine kadar geçerli olması planlanan korona virüs kısıtlamalarını 17 Ocak'a uzattıklarını ve ulusal karantina ilan ettiklerini duyurdu. "Önümüzde daha zor günler hatta haftalar olduğu gerçeğini görmezden gelemeyiz. Eğer üçüncü dalganın hayaleti gerçeğe dönüşürse bu kesinlikle sağlık sistemimizin kapasite sınırlarının aşılması anlamına gelecektir" diyen Sağlık Bakanı Niedzielski, virüsün yayılımını frenlemek için yeni önlemler almak zorunda olduklarını belirtti. Bu kapsamda 28 Aralık'tan itibaren ülke çapında eczane, market, temizlik maddesi satan dükkanlar gibi gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanacağı yerler dışındaki tüm dükkanların kapatılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Adam Niedzielski, yine bu tarihten itibaren oteller ile kayak merkezlerinin de kapatılacağını duyurdu. Noel bayramı dolayısıyla bir araya gelecek aile üyelerine 5 kişi sınırlaması getirilirken, yılbaşı gecesi 19: 00 ile 1 Ocak Cuma 05: 00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Okulların Ekim ayından bu yana uzaktan eğitim yaptığı ülkede, kreş ve anaokulları ise 17 Ocak tarihine kadar kapatıldı.

"Aşılamaya başlasak bile etkisi hemen görülmeyecek"

Başbakanlık Covid-19 Danışmanı Andrzej Horban, son dönemlerde ülkede korona virüse bağlı ölümlerde artış gözlemlediklerini belirtirken, söz konusu kısıtlamaların kaçınılmaz olduğunu söyledi. Horban, Noel bayramından hemen sonra kitlesel aşılamaya başlayabileceklerini duyurarak, buna rağmen aşılamanın etkisinin hemen görülmeyeceğini de sözlerine ekledi. Horban, aşılama başlasa bile etkisinin, Ocak ve Şubat aylarında görülmesini beklemediklerini aktardı.

Polonya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 11 bin 953 yeni vaka tespit edilirken, 431 kişi de hayatını kaybetti. Salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen vaka sayısı 1 milyon 171 bin 854'e ulaşırken, toplam can kaybı sayısı da 24 bin 345'e ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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