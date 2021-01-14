Polonya'da 155 yıl sonra bir ilk

Polonya'daki Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin 155 yıllık tarihinde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan bir Hint gergedanı doğum yaptı.

Polonya'daki Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin 155 yıllık tarihinde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan bir Hint gergedanı doğum yaptı.O anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polonya'da, Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin 155 yıllık tarihinde ilk defa bir Hint gergedanı doğdu. Hayvanat bahçesindeki görevlilerden Justyna Nowicka'nın 6 Ocak'ta doğan yavru dişi gergedan ile ilgili olarak "Hayvanat bahçesi tarihindeki ilk gergedan, ilk Hint gergedanı, genel olarak burada doğan ilk gergedan. Bizim için büyük bir mutluluk ama aynı zamanda büyük bir zorluk" dedi. Nesli tükenmekte olan Hint gergedanının dünya çapında sadece 66 hayvanat bahçesinde bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı