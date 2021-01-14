Polonya'da 155 yıl sonra bir ilk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polonya'da 155 yıl sonra bir ilk

14.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:17
Polonya'da 155 yıl sonra bir ilk

Polonya'daki Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin 155 yıllık tarihinde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan bir Hint gergedanı doğum yaptı.

Polonya'daki Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin 155 yıllık tarihinde ilk defa nesli tükenme tehlikesinde olan bir Hint gergedanı doğum yaptı.O anlar hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polonya'da, Wroclaw Hayvanat Bahçesi'nin 155 yıllık tarihinde ilk defa bir Hint gergedanı doğdu. Hayvanat bahçesindeki görevlilerden Justyna Nowicka'nın 6 Ocak'ta doğan yavru dişi gergedan ile ilgili olarak "Hayvanat bahçesi tarihindeki ilk gergedan, ilk Hint gergedanı, genel olarak burada doğan ilk gergedan. Bizim için büyük bir mutluluk ama aynı zamanda büyük bir zorluk" dedi. Nesli tükenmekte olan Hint gergedanının dünya çapında sadece 66 hayvanat bahçesinde bulunduğu ifade edildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Cemal Hünal Demet Akalın Seren Serengil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Kongre Hisarcık Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polonya'da 155 yıl sonra bir ilk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 14:21:35. #1.15#
title