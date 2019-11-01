Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili bulundu

01.11.2019 15:46

Polonya'da 150 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili keşfedildi.

Paleontologlar, Swietokrzyskie Dağları yakınında Krzyzanowice köyünde bir mısır tarlasında fosili bulunan deniz sürüngeninin pleziyozor olduğunu kaydetti.

Mezozoik dönemde yaşamış olan pleziyozorun 9 metre uzunluğunda ve binlerce ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinden paleontolog Daniel Tyborowski, 150 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen deniz sürüngeninin büyük kafatası ve köpek balığındakilere benzer dişleri olduğunu belirtti.

Tyborowski, bunun bu türe ait Polonya'da bulunan ilk fosil olduğunu söyledi.

Araştırmanın sonuçları "Proceedings of the Geologists Association" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA