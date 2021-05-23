Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

AB üyesi Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alacak
AB üyesi Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alacak
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den insansız hava araçları satın alacaklarını açıkladı.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türkiye'den insansız hava araçları satın alacaklarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle ilgili paylaşım Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz Meltem Miraloğlu
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polonya Cumhurbaşkanı Duda Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 15:04:43. #1.11#

title