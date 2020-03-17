Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı - Haber
Polonya, Twitter, Avrupa, Güncel

Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü hız kesmeden yayılırken Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'un da koronavirüsüne yakalandığı belirlendi.

17.03.2020 08:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:25
Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü hız kesmeden yayılırken Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'un da koronavirüsüne yakalandığı belirlendi. Durumunun iyi olduğunu belirten Çevre Bakanı hastanede tedavi altına alınırken, Bakan'ın irtibat kurmuş olabileceği kişiler ise karantinaya alındı.

Avrupa kıtası başta olmak üzere tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsüne Polonya Çevre Bakanı Michal Wos da yakalandı. Polonyalı Bakan, bu akşam saatlerinde Twitter hesabında yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. "İrtibatta bulunduğum Devlet Ormanları Kurumu'ndaki bir görevlide koronavirüsü tespit edilmesi üzerine önceki gün kendimi karantinaya alarak koronavirüsü testi yaptırdım. Testin sonucu pozitif. Kendimi iyi hissediyorum" açıklamasında bulunan Michal Wos, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tüm hastalarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti. Bir sonraki tweetinde ise maskeli fotoğraf paylaşan Çevre Bakanı Wos, öksürüğünün olmasının da söz konusu testi yaptırmaya karar vermesinde etkili olduğunu söyledi. Bakan'ın etkileşimde bulunmuş olabileceği kişilerin ise karantinaya alındığı bildirildi.

KORONAVİRÜSÜNDEN 4. ÖLÜM

Geçtiğimiz haftadan itibaren koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla okulların, sinemaların, kafeteryaların, alışveriş merkezlerinin kapatılması, uluslararası tüm uçak ve tren seferlerinin askıya alınması, ülkeye hiçbir yabancının girişine izin verilmemesi gibi oldukça sert tedbirler alınan Polonya'da bugün de tüm yurt içi uçak seferleri ikinci bir karara kadar askıya alındı. Halkın neredeyse tamamının evlere kapandığı, hayatın adeta durma noktasına geldiği ülkede pek çok kamu kurumu ya faaliyetlerini askıya aldı ya da haftanın belirli günlerinde, belirli saatler arasında hizmet vermeye başladı. Polonya'da şimdiye kadar koronavirüsü vakası tespit edilen kişi sayısı 177 olurken, bu akşam saatlerinde 67 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle koronavirüsünden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ülkede yaklaşık 800 kişi hastanelerde müşahade altında tutulurken, 8 bin kişi de evlerinde karantinaya alınmış durumda.

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Haber
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı Haber
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haber
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Koronavirüs sebebiyle Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi
Fenerbahçe'den koronavirüs için 'Evde kal' çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Fenerbahçe'den koronavirüs için "Evde kal" çağrısı! Beşiktaş da stat ve müze turlarını iptal etti
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Berlin Büyükelçisi canlı yayında açıkladı! Birkaç bin Türk yarın Almanya'dan Türkiye'ye gönderilecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Ersoy İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Ulusoy Meryem Uzerli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Radamel Falcao Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan Konya Ankara
Şu an buradasınız: Polonya Çevre Bakanı koronavirüse yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 09:06:20. #1.14#