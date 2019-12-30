Polonya Büyükelçisi'nin yüzüne tüküren İsrailli suçlu bulundu

30.12.2019 20:33 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:33

Polonya'nın İsrail Büyükelçesi'nin yüzüne 2 kez tüküren İsrailli Erik Lederman mahkeme tarafından suçlu bulundu. İki yıla kadar hapis gerektiren suçla ilgili hükmün açıklanması ertelendi.



İsrail ile Polonya arasında ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde 65 yaşındaki Erik Lederman'ın Polonya Büyükelçisi Marek Magierowski'ye yaptığı saldırıyla ilgili görülen dava karar bağlandı. Tel Aviv Sulh Ceza Mahkemesi, büyükelçiyi tehdit suçundan da ayrıca ceza pazarlığı yapan Lederman'ı suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle