Polonya Büyükelçisi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu - Polonya Büyükelçisi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.

- Polonya Büyükelçisi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kumoch'un beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Kaynak: İHA