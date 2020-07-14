Polonya Büyükelçisi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
14.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kumoch'un beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
(İHA)
Kaynak: İHA