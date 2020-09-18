Polonya Büyükelçisi Komuch, "Bathonea Antik Liman Yerleşimi" kazılarını ziyaret etti
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Polonya Büyükelçisi Komuch, "Bathonea Antik Liman Yerleşimi" kazılarını ziyaret etti

Avcılar'da bulunan "Bathonea Antik Liman Yerleşimi" kazılarında, 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine rastlandı.

Polonya Büyükelçisi Komuch,
18.09.2020 09:20 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:29

Avcılar'da bulunan "Bathonea Antik Liman Yerleşimi" kazılarında, 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine rastlandı. Kazı alanını ziyaret eden Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch, "Bu bizim tarihimizin parçasıdır. Polonya Cumhuriyeti temsilcisi olarak Polonyalı uzmanların bu büyük projeye katılmasından büyük gurur duyuyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü "Bathonea Antik Liman Yerleşimi" kazıları hızla devam ediyor. Küçükçekmece göl havzasında bulunan kazı alanında yapılan çalışmalarda her gün yeni bulgulara rastlanıyor. 8-11. yüzyıllar arasında hüküm sürdükleri bilinen Vikinglerin izlerine rastlanan kazılarda tarihe ışık tutan ilginç detaylar gün yüzüne çıkıyor. Kazılarda ortaya çıkarılan tıbbi malzemeler ve ilaç şişeleri de, tıp tarihi açısından önemli bir yer tutuyor. 6. ve 11. yüzyıllardaki büyük İstanbul depremlerine ait izlerin de bulunduğu kazılar çok sayıda kişinin ilgisini çekiyor.

Polonya Büyükelçisi kazı alanını ziyaret etti

Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch, Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ile kazı alanına gelerek ziyarette bulundu. Kazı alanında incelemelerde bulunan Kumoch, Polonyalı uzmanların projede yer almasından gurur duyduklarını ifade etti. Polonya Büyükelçisi Kumoch, "Polonya Cumhuriyeti temsilcisi olarak Polonyalı uzmanların bu büyük projeye katılmasından büyük gurur duyuyorum. Bu bizim tarihimizin parçasıdır.

Vikinglerin izleri uzmanlar tarafından bulundu" dedi.

Ziyaretle ilgili konuşan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise, "Polonya Büyükelçimiz aramızda. Şengül Hocanın önderliğinde Bathonea Antik Kent kazısı sürüyor. Kazı esnasında yüzlerce farklı birçok geminin buraya geldiği burada izler bıraktığını biliyorduk. Buraya uğrayan en son Vikingler. Burada keşfedildi. İstanbul kadim bir kent, onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış bir kent. Her gecen gün yeni uygarlıkların izini buluyoruz. Burada binlerce yıl öncenin tarihi, açığa çıkmayı ve sadece Türkiye ile değil bu tüm dünya ile buluşmayı bekliyor. Amber taşı ve haç 21 yaşında bir gencin boynunda bulundu. Avcılar tarihiyle göl ve denizin ortasındaki güzelliğiyle dünyaya acılan bir penceredir. Bugün Polonya'dan Büyükelçimizi misafir ettik. Tüm dünyadan özel misafirlerimizi ağırlama şansına erişeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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