Polonya bir Rus diplomatı sınır dışı etti

Polonya, Rusya'nın 5 Şubat'ta aralarında bir Polonyalının da bulunduğu 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etmesine misillemede bulunarak, bir Rus diplomatın ülkeden gönderilmesi kararı aldı.

Polonya, Rusya'nın 5 Şubat'ta aralarında bir Polonyalının da bulunduğu 3 Avrupalı diplomatı sınır dışı etmesine misillemede bulunarak, bir Rus diplomatın ülkeden gönderilmesi kararı aldı.

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın tutumuna karşı ülkenin batısında yer alan Poznan'daki Rus Konsolosluğunda görevli bir diplomatın sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, karar öncesinde Alman ve İsveçli yetkililerle görüşüldüğü ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a destek için yapılan yasa dışı protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle Almanya, Polonya ve İsveç büyükelçiliklerinden 3 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Bu gelişme üzerine başta Avrupa Birliği (AB) Yüksel Temsilcisi Josep Borrell olmak üzere diplomatları sınır dışı edilen ülkeler Rusya'ya tepki göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan