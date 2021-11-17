Polonya: Belarus sınırındaki göçmenler bölgeden ayrılmaya başladı

Polonya hükümeti, Belarus sınırındaki göçmenlerin bölgeden ayrılmaya başladığını açıkladı.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Maciej Wasik, Belarus yetkililerinin ilk kez bölgeye otobüs gönderdiğini ve göçmenleri toplayarak Kuznica Sınır Kapısı'ndan uzaklaştırdığını söyledi.

Sınır muhafızları ise göçmenlerin Belarus'ta nereye götürüldüklerinin netleşmediğini belirtti.

Irak Hava Yolları da Perşembe günü Belarus'a bir uçak göndereceğini ve sınırdaki Irak vatandaşlarını ülkelerine geri götüreceğini açıkladı.

Binlerce göçmen Belarus'tan Polonya'ya geçmek için haftalardır soğuk kış şartlarında bekliyor.

Polonya sınır muhafızları dün sınırdan geçmek isteyen ve polise taş atan göçmenlere, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermişti.

Avrupa Birliği (AB) bir süredir Belarus'u politik nedenlerle göçmenleri kullanmakla suçluyor.

Birlik üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bu hafta Belarus'a yeni yaptırımlar uygulanmasında anlaşmış ancak yeni yaptırımları açıklamışlardı.

AB'ye tepki gösteren Belarus ise Rusya'dan gelen ham petrolün Polonya ve Almanya'ya tedarikini üç gün geçici olarak sınırlandırdığını açıkladı.