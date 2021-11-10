Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi sürüyor

Polonya- Belarus sınırındaki sığınmacı krizi devam ediyor. Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının sığınmacıları korkutmak için ateş açtığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

Polonya-Belarus sınırındaki Bruzgi bölgesindeki sığınmacı krizi devam ediyor. Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının 'sığınmacıları korkutmak için' ateş açtığını iddia ettiği görüntüleri yayınladı. Öte yandan Polonya Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, 'Dün 599 sınırı yasa dışı yollardan geçmek girişimi kaydedildi. 9 kişi gözaltına ve sığınmacılara geçiş için yardım eden 3 kişi gözaltına alındı' denildi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Belarus, insanların hayatlarını riske atmaktan vazgeçmeli' dedi. Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Polonya sınırındaki durum hakkında konuştum. Belarus'un sığınmacıları taktik olarak kullanması kabul edilemez. NATO, Polonya ve bölgedeki tüm Müttefiklerimizle dayanışma içindedir' açıklamasını yapmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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