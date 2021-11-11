Polonya-Belarus sınırında göçmen krizi: Rusya 'AB'nin Aeroflot'a yaptırım uygulaması çılgınlık olur' dedi, Belarus Avrupa'ya giden gazı kesmekle...

Polonya- Belarus sınırlarında göçmenlerin toplanması devam ederken, Avrupa Birliği (AB) göçmenleri Belarus'a taşıyan havayollarına karşı yaptırımları değerlendiriyor. Göçmen krizinde payı olduğu iddiasını reddeden Rusya, AB'nin Rus havayolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği yönündeki haberler e tepki gösterdi, "Bu çılgınlık olur" dedi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise Birlik'in göçmen krizi nedeniyle ülkeye ek yaptırım uygulaması halinde, Avrupa'ya gaz tedarikini kesme tehdidinde bulundu.

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizi, Avrupa Birliği'ni endişelendirmekle kalmadı, Brüksel ve Moskova'yı da karşı karşıya getirdi.

Rusya, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinden dolayı kaygı duyduğunu açıkladı, krizde payı olduğu suçlamalarını reddetti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Avrupa Birliği'nin, Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a göçmen taşıdığı gerekçesiyle Rus havayolu şirketi Aeroflot'a yaptırım uygulamayı değerlendirdiği yönündeki haberler e tepki gösterdi. Peskov, "Bu çılgınlık olur" dedi.

Peskov, Rusya'nın göçmen krizine müdahil olmadığını, aksine sorunun çözülmesi için uğraştığını söyledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili olarak Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştüğünü belirtti.

Aeroflot şirketinin de göçmen trafiğine karışmadığını açıkladığını vurgulayan Peskov, "Eğer bazı şirketler bunu yapıyorsa bile, bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmez" dedi.

Aeroflot'un yaptığı açıklamada "PJSC Aeroflot hakkında çıkan, Belarus'a kitle halinde göçmen taşınması için yapılan düzenlemelere dahil olduğu veya yardım ettiği yönündeki bilgi doğru değildir. Havayolumuz Irak ya da Suriye şehirlerine düzenli uçuş gerçekleştirmediği gibi İstanbul-Minsk yolunda da uçuşumuz yoktur. Bu güzergahlarda kiralık seferimiz de bulunmamaktadır" satırları yer alıyordu.

THY de reddetmişti

AB, Polonya ve Litvanya sınırlarındaki yığılmayı önlemek için göçmenleri taşınmasında rol oynayan havayolu şirketlerinin kara listeye alınmasını değerlendiriyor.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB'nin sadece devlet havayolu şirketlerini değil, özel şirketleri ve bazen son dakikada ayarlanan charter uçuşlarını da incelediğini belirtti.

Henüz hangi havayollarına nasıl bir yaptırım uygulanacağı net değil ancak AB konuyla ilgili 10 kadar ülkeyle görüşme halinde olunduğunu duyurdu.

Bloomberg Ajansı dün AB'nin Belarus'a yasa dışı şekilde göçmen getirdikleri iddiasıyla Aeroflot ve Türk Hava Yolları'na yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini öne sürmüştü.

Türk Hava Yolları bunun üzerine 9 Kasım'da KAP'a yazılı bir açıklama yaparak "Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bildirimde "Bazı medya organlarında Türk Hava Yolları'nın Belarus'a gerçekleştirdiği uçuşların yasadışı göçmen trafiğine zemin hazırladığı öne sürülmektedir. Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile işbirliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir" yazıyordu.

Belarus'tan gazı kesme tehdidi

Reuters'ın haberine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Çarşamba günü yaptığı konuşmada, sınırlarındaki göçmen kriziyle başa çıkmak için Rusya'nın nükleer kapasiteli uçak yardımına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Aynı haber de, Rusya'nın bu hafta yakın müttefiki Belarus'a desteğini göstermek için stratejik bombardıman uçaklarını ülkenin hava sahasına gönderdiği de yer alıyor. Bu durumun AB tarafından tepki gördüğü; Orta Doğu, Afganistan ve Afrika'dan gelen göçmenlerin Rusya'nın yardımıyla Polonya sınırına itildiği ve bunun da "hibrit savaş" harekatı olarak itham edildiği yazıyor.

Bugünkü başka bir gelişme ise doğal gaz ikmaliyle ilgiliydi.

Belarus lideri Lukaşenko, AB'yi ülkeye ek yaptırımlar uygulanırsa bölgeye giden gazı kesmekle tehdit etti.

Yaptığı konuşmada "Eğer bize ek yaptırımlar uygulanırsa cevap vermek zorunda kalırız" şeklinde konuşan Lukaşenko, Belarus'tan geçerek Avrupa ülkelerine ulaşan Rus gaz hattını referans göstererek "Avrupa'yı biz ısıtıyoruz ve onlar bizi tehdit ediyor. Peki, ya gaz ikmalini durdurursak?" dedi ve ekledi:

"Polonyalı liderlere, Litvanyalılara ve diğerlerine konuşmadan önce düşünmelerini öneriyorum".

Lukaşenko'nun bu sözleri Avrupa'daki doğal gaz kıtlığı ve yüksek fiyatlar hakkında yeni endişelerin oluşmasına yol açtı.

Avrupa Birliği Maliye Komisyonu Başkanı Paolo Gentiloni ise Belarus liderinin tehditlerinin göz korkutmaması gerektiğini söyledi.

Reuters'a konuşan ismini vermek istemeyen iki diplomat da, Pazartesi gününden itibaren Belarus'a daha fazla AB yaptırımının açıklanabileceğini belirtti.

AB, Belarus'un muhalifler üzerindeki baskılarını gerekçe göstererek ülkeye halihazırda ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

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