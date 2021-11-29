Polonya: Belarus her gece sınırdaki dikenli tellere zarar veriyor

? Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus tarafının sığınmacılara geçiş kolaylığı sağlamak için sınırdaki dikenli tellere zarar verdiğini açıkladı.

Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya-Belarus sınırının Mielnik bölgesinde dün 33 sığınmacının sınırı geçerken yakalandığını ifade ederek Belarus yetkililerinin geçişi kolaylaştırmak için dikenli tellere zarar verdiğini belirtti. Bakanlık, Belarus tarafının nerdeyse her gece sınır çitlerine zarar verdiğini ifade etti. Polonya sınır muhafızları, bugün konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.