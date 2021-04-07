Polonya, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'yu ülkesindeki Polonyalılara karşı kampanya yürütmekle suçladı

Polonya Başbakanlık Ofis Sorumlusu Michal Dworczyk, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu, Belarus'ta yaşayan Polonyalılara karşı kampanya yürütmekle itham etti.

Polonya Başbakanlık Ofis Sorumlusu Michal Dworczyk, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu, Belarus'ta yaşayan Polonyalılara karşı kampanya yürütmekle itham etti.

Dworczyk, Polonya'da yayın yapan Radio Wnet'e yaptığı açıklamada, Belarus'ta yaşayan Polonyalıların "baskıya uğradığını" öne sürdü.

Dworczyk, Belarus'ta devlet medyasının yanı sıra başta Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko olmak üzere yöneticilerin de Polonyalılara karşıt kampanya yürüttüğünü iddia etti.

Belarus yetkililerinin, Polonyalılara karşı olumsuz duygular uyandırmak istediğini ileri süren Dworczyk, söz konusu kışkırtmanın başarısız olmasını umduklarını ifade etti.

Minsk Başsavcılığı geçen hafta, başta Belarus'ta Yaşayan Polonyalılar İttifakı (ZPB) Başkanı Andzelika Borys olmak üzere, ZPB'nin bazı üyeleri hakkında nefret suçu işledikleri gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

9,5 milyon nüfusa sahip Belarus'ta 2009 verilerine göre yaklaşık 295 bin Polonyalı yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz