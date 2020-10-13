Polonya Başbakanı temaslı olduğu için karantinaya girdiğini duyurdu
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Polonya Başbakanı temaslı olduğu için karantinaya girdiğini duyurdu

13.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:27
Polonya Başbakanı temaslı olduğu için karantinaya girdiğini duyurdu

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, koronavirüs (Covid-19) pozitif biriyle temaslı olduğu için kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, koronavirüs (Covid-19) pozitif biriyle temaslı olduğu için kendini karantinaya aldığını duyurdu.

Polonya Başbakanı Morawiecki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs pozitif biriyle temaslı olduğu için prosedürlere uygun olarak kendini karantinaya aldığını belirtti.  Hükümetin normal çalıştığını ve uzaktan çalışmaya geçtiğini de ifade eden Morawiecki, herkesi kendine dikkat ederek sorumlu olmaya çağırarak herkese sağlık temennisinde bulundu.


Polonya Başbakanı temaslı olduğu için karantinaya girdiğini duyurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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