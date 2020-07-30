Polonya Başbakanı Morawiecki, İstanbul Sözleşmesi'ni Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasaya uygunluğunun değerlendirilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi.

Polonya'da geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek için yasal süreç başlatmıştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, konu ile ilgili yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususunda devletlerin görevlerini içeren sözleşmede ideolojik hükümler bulunduğunu ve bunların açıklığa kavuşturulması gerektiğini aktardı. Başbakan Morawiecki, İstanbul Sözleşmesi'nin Anayasaya uygunluğu bakımından denetlemesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderildiğini açıklarken, "Sözleşmede ideolojik karakterde hükümler mevcut, bunların açıklığa kavuşturulması lazım. Sözleşmenin Polonya Anayasasına uygun olup olmadığını bilme hakkımız var" dedi.

Morawiecki, pek çok kişinin sözleşmenin Polonya hukuk düzenini ihlal ettiğine dair kuşkuları olduğunu ve hükümet olarak kısmen de olsa bu kuşkuları paylaştıklarını belirtti. Kamuoyundaki tartışmalarda sözleşmenin ideolojik zemini olduğunu, kadına yönelik şiddetin kaynağını gerçekçi bir biçimde tanımlamadığını ve aile içi şiddet konusunda etkili araçlar sağlamadığını belirten Başbakan Morawiecki, söz konusu kuşkuların düzgün bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, "Hükümet olarak kısmen bu kuşkuları paylaşıyoruz ve söz konusu sözleşmenin ebeveynlerin çocuklarını kendi vicdanlarına uygun şekilde yetiştirme hakkı ve devletin dünya görüşü konularındaki tarafsızlığı ilkesi hususunda Polonya Anayasası ile uyumlu olmadığına karar verme hakkımız var" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin çalışmasının konuya ilişkin tartışmalara son noktayı koyacağına inandığını ifade eden Morawiecki, sözleşmeye ilişkin her türlü girişimin şiddete izin verdiğine dair çıkan söylemleri şiddetle reddetti. Başbakan Morawiecki, "Birleşik sağ hükümetimiz aile içi şiddeti önlemek ve şiddetin mağdurlarını desteklemek için tüm gücüyle çalışıyor, adımlar atıyor" ifadelerini kullandı. - VARŞOVA

Kaynak: İHA