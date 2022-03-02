Polonya Başbakanı Morawiecki-AB Konseyi Başkanı Michel ortak basın açıklaması - Haberler

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Polonya Başbakanı Morawiecki-AB Konseyi Başkanı Michel ortak basın açıklaması

AA - Güncel
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Morawiecki-Michel görüşmesinden detaylar Charles Michel'ın açıklaması Mateusz Morawiecki'nin açıklaması Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüştü.

Morawiecki-Michel görüşmesinden detaylar

Charles Michel'ın açıklaması

Mateusz Morawiecki'nin açıklaması Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Polonya'da AB Konseyi Başkanı Charles Michel görüştü. İkili, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı

Polonya Başbakanı Morawiecki-AB Konseyi Başkanı Michel ortak basın açıklaması

Polonya Başbakanı Morawiecki-AB Konseyi Başkanı Michel ortak basın açıklaması

Polonya Başbakanı Morawiecki-AB Konseyi Başkanı Michel ortak basın açıklaması

AA - Güncel

Charles Michel, AB Konseyi, Polonya, Güncel, Haberler

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